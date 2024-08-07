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Казахстанский борец Нурсултан Турсынов разгромил соперника на старте Олимпиады-2024

Опубликовано:

Казахстанский борец Нурсултан Турсынов
Нурсултан Турсынов. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Представитель национальной сборной Казахстана по греко-римской борьбе Нурсултан Турсынов с разгромной победы стартовал на Олимпийских играх 2024, передает корреспондент NUR.KZ.

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Чемпион Азии 2014 года выходил бороться на стадии 1/8 финала в весовой категории до 87 килограммов на арене Марсова поля против двукратного чемпиона африканского континента представителя Египта Мохаммеда Метвалли.

С первых же секунд противостояния завязалась упорная схватка в партере. В этой части египтянин смог забрать один балл. По итогам первой половины Турсынов уступал с минимальным разрывом - 0:1.

Второй период также проходил в быстром темпе со стороны обоих борцов. Казахстанец смог сравнять счет, а затем и вовсе за серию эффективных приемов заработал девять баллов. После видеопросмотра судьи добавили еще одно очко за ошибочный "челлендж" со стороны Метвалли. Итоговый счет - 10:1 в пользу Турсынова.

Таким образом, казахстанец вышел в четвертьфинал Олимпийских игр 2024.

Напомним, сегодня в финальном поединке за золотую медаль в весовой категории до 77 килограммов поборется другой казахстанский "классик" Демеу Жадраев.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2145787-kazahstanskiy-borec-nursultan-tursynov-razgromil-sopernika-na-starte-olimpiady-2024/

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