Головкин провел деловые встречи с вице-президентами и членами МОК на Олимпиаде-2024

Глава Национального олимпийского комитета Республики Казахстан (НОК РК) Геннадий Головкин провел ряд деловых встреч на Играх-2024 в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

Свежая публикация по теме: Казахстанец лишился шансов на бронзу Олимпиады-2024 в таеквондо

Отмечается, что функционер уделяет особое внимание международному направлению. В НОК заявили, что на встречах обсуждались "развитие олимпийских видов спорта в нашей стране, целостность Олимпийского движения, а также перспективы проведения крупных спортивных мероприятий в Казахстане".

Среди тех, с кем общался Головкин, были вице-президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч и Нг Сер Мианг, а также спортивный директор организации Кит Макконелл.

"Геннадий Геннадьевич на сегодняшний день провел более 25 встреч на самом высоком уровне с руководителями НОК других стран, с главами международных федераций и членами МОК.

Новое руководство НОК изначально заявило, что главной задачей организации будет являться укрепление сотрудничества в международном направлении. И в период проведения Олимпийских игр нам удалось провести встречи, которые способствовали этому. Учитывая, что мы находимся на Олимпийских играх, с учетом соревнований график у президента НОК практически без перерывов с самого начала.

Официальные встречи продолжатся вплоть до заключительного дня Олимпиады", — заявила руководитель департамента по международным направлениям Анара Сыздыкова.

Ранее стало известно, что в ноябре ожидается первое официальное участие Головкина в заседании комиссии Olympism365, которое состоится в Лозанне (Швейцария). В конце мая глава НОК вошел в состав этого органа в структуре МОК.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.