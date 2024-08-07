Казахстанец лишился шансов на бронзу Олимпиады-2024 в таеквондо

Казахстанский таеквондист Самирхон Абабакиров не попал в утешительный раунд Олимпиады-2024 в весовой категории до 58 килограммов, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен стартовал на Играх поединком 1/8 финала с итальянцем Вито Деллаквила. Действующий олимпийский чемпион одержал волевую победу со счетом 2:1 по раундам.

В дальнейшем Деллаквила выиграл еще один поединок и пробился в полуфинал. Если бы он вышел и в финал, то Абабакиров по регламенту попал бы в утешительный раунд, победитель которого поборется за бронзу.

Однако итальянец в полуфинале уступил азербайджанцу Гашиму Магомедову со счетом 0:2 (4:9, 1:11). Теперь Деллаквила сам будет биться за бронзу, а Абабакиров потерял шансы на медаль.

Второй казахстанский таеквондист Батырхан Толеугали выступит на Олимпиаде-2024 в пятницу, 9 августа.

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