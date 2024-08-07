Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанец лишился шансов на бронзу Олимпиады-2024 в таеквондо

Опубликовано:

Казахстанский таеквондист Самирхон Абабакиров
Самирхон Абабакиров. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанский таеквондист Самирхон Абабакиров не попал в утешительный раунд Олимпиады-2024 в весовой категории до 58 килограммов, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен стартовал на Играх поединком 1/8 финала с итальянцем Вито Деллаквила. Действующий олимпийский чемпион одержал волевую победу со счетом 2:1 по раундам.

В дальнейшем Деллаквила выиграл еще один поединок и пробился в полуфинал. Если бы он вышел и в финал, то Абабакиров по регламенту попал бы в утешительный раунд, победитель которого поборется за бронзу.

Однако итальянец в полуфинале уступил азербайджанцу Гашиму Магомедову со счетом 0:2 (4:9, 1:11). Теперь Деллаквила сам будет биться за бронзу, а Абабакиров потерял шансы на медаль.

Второй казахстанский таеквондист Батырхан Толеугали выступит на Олимпиаде-2024 в пятницу, 9 августа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2145945-kazahstanec-lishilsya-shansov-na-bronzu-olimpiady-2024-v-taekvondo/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie