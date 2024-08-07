Казахстанец лишился шансов на бронзу Олимпиады-2024 в таеквондо

Казахстанский таеквондист Самирхон Абабакиров не попал в утешительный раунд Олимпиады-2024 в весовой категории до 58 килограммов, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсмен стартовал на Играх поединком 1/8 финала с итальянцем Вито Деллаквила. Действующий олимпийский чемпион одержал волевую победу со счетом 2:1 по раундам.
В дальнейшем Деллаквила выиграл еще один поединок и пробился в полуфинал. Если бы он вышел и в финал, то Абабакиров по регламенту попал бы в утешительный раунд, победитель которого поборется за бронзу.
Однако итальянец в полуфинале уступил азербайджанцу Гашиму Магомедову со счетом 0:2 (4:9, 1:11). Теперь Деллаквила сам будет биться за бронзу, а Абабакиров потерял шансы на медаль.
Второй казахстанский таеквондист Батырхан Толеугали выступит на Олимпиаде-2024 в пятницу, 9 августа.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2145945-kazahstanec-lishilsya-shansov-na-bronzu-olimpiady-2024-v-taekvondo/