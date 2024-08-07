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Казахстанец Нурсултан Турсынов уступил олимпийскому чемпиону и депутату из Украины на Играх-2024

Опубликовано:

Казахстанский борец Нурсултан Турсынов
Нурсултан Турсынов. Фото: Турар Казангапов / Национальный олимпийский комитет РК

Представитель национальной сборной Казахстана по греко-римской борьбе Нурсултан Турсынов уступил во второй схватке на Олимпийских играх — 2024, передает корреспондент NUR.KZ.

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Соперником Турсынова в схватке за выход в полуфинал был олимпийский чемпион Токио-2020, серебряный призер Игр в Рио-де-Жанейро-2016, двукратный чемпион мира (2015, 2019), народный депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк.

Казахстанец с первых секунд схватки начал атаковать и сразу же заработал три балла. Второй период начинался также с явным преимуществом Турсынова. Однако Беленюк после борьбы в партере смог забрать одно очко. Затем оппонент и вовсе применил скрутку на ковре и отметился шестью баллами.

Итоговый счет - 7:3 в пользу украинца, который прошел в полуфинал. Таким образом, Турсынов еще сможет побороться за бронзовую медаль в утешительных поединках, если Беленюк выйдет в финал Олимпиады-2024.

Напомним, в первом круге 33-летний чемпион Азии из Казахстана с разгромным счетом одолел победителя чемпионата Африки, представителя Египта Мохаммеда Метвалли.

Сегодня в финальном поединке за золотую медаль в весовой категории до 77 килограммов поборется другой казахстанский "классик" Демеу Жадраев.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2145846-kazahstanec-nursultan-tursynov-ustupil-olimpiyskomu-chempionu-i-deputatu-iz-ukrainy-na-igrah-2024/

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