Казахстанец Нурсултан Турсынов уступил олимпийскому чемпиону и депутату из Украины на Играх-2024

Представитель национальной сборной Казахстана по греко-римской борьбе Нурсултан Турсынов уступил во второй схватке на Олимпийских играх — 2024, передает корреспондент NUR.KZ.

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Соперником Турсынова в схватке за выход в полуфинал был олимпийский чемпион Токио-2020, серебряный призер Игр в Рио-де-Жанейро-2016, двукратный чемпион мира (2015, 2019), народный депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк.

Казахстанец с первых секунд схватки начал атаковать и сразу же заработал три балла. Второй период начинался также с явным преимуществом Турсынова. Однако Беленюк после борьбы в партере смог забрать одно очко. Затем оппонент и вовсе применил скрутку на ковре и отметился шестью баллами.

Итоговый счет - 7:3 в пользу украинца, который прошел в полуфинал. Таким образом, Турсынов еще сможет побороться за бронзовую медаль в утешительных поединках, если Беленюк выйдет в финал Олимпиады-2024.

Напомним, в первом круге 33-летний чемпион Азии из Казахстана с разгромным счетом одолел победителя чемпионата Африки, представителя Египта Мохаммеда Метвалли.

Сегодня в финальном поединке за золотую медаль в весовой категории до 77 килограммов поборется другой казахстанский "классик" Демеу Жадраев.

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