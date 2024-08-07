Легкоатлетка сделала предложение возлюбленному после рекордного забега на Олимпиаде-2024

Французская легкоатлетка Алис Фино сделала предложение своему бойфренду сразу после выступления на Олимпиаде-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на Le Figaro.

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Во вторник спортсменка заняла четвертое место в беге на 3000 метров с препятствиями. Фино преодолела дистанцию за 8 минут 58,67 секунды, что стало новым европейским рекордом.

После финиша француженка подошла к боксу со своими тренерами и близкими и обратилась к возлюбленному. Она встала на одно колено и предложила мужчине обручиться. Бойфренд спортсменки ответил согласием, после чего они обнялись под аплодисменты трибун.

Фино пояснила, как такое решение связано с тем, что девять — ее любимое число.

"Я сказала себе, что если пробегу быстрее девяти минут, зная, что мы вместе уже девять лет, то сделаю предложение. Я не люблю делать что-то, как все. Поскольку он еще этого не сделал, я подумала, что, может быть, это должна сделать я", — сказала француженка.

Напомним, на Олимпиаде-2024 предложение руки и сердца сделал и казахстанский стрелок Константин Малиновский. Он обручился с коллегой по сборной Ариной Алтуховой.

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