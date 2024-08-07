Казахстанский таеквондист Самирхон Абабакиров уступил олимпийскому чемпиону на Играх-2024

Представитель национальной сборной Казахстана по таеквондо Самирхон Абабакиров потерпел поражение на Олимпийских играх в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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Соперником казахстанца в 1/8 финала весовой категории до 58 килограммов был представитель Италии Вито Деллаквила - действующий олимпийский чемпион, победитель мирового первенства и чемпионата Европы.

Схватка продлилась максимальные три раунда. Абабакиров выиграл стартовый отрезок, но уступил в двух других. Итоговый счет - 2:1 (6:12, 4:3, 7:4) в пользу Деллаквила, который вырвал победу на последних секундах и вышел в четвертьфинал.

Абабакиров сможет продолжить борьбу за бронзу через утешительный раунд, в случае если его обидчик пробьется в финал олимпийских соревнований.

Четвертьфинальные поединки начнутся сегодня в 17:40 по казахстанскому времени.

9 августа на парижский даянг выйдет второй представить сборной Казахстана по таеквондо Батырхан Толеугали, который является самым молодым спортсменом в олимпийской сборной страны.

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