Казахстан на Олимпиаде-2024: смогут ли самые молодые спортсмены принести медаль в таеквондо?

Сборная Казахстана по таеквондо будет представлена на Олимпийских играх в Париже-2024 двумя атлетами, одному из которых только недавно исполнилось 18 лет. NUR.KZ рассказывает, за кем следить отечественным болельщикам в этом виде спорта.

На главном спортивном старте четырехлетия во французской столице за медали в таеквондо будут биться 64 женщины и 64 мужчины в восьми весовых категориях. Сборная Казахстана завоевала две мужские лицензии. Обе путевки на ОИ-2024 были добыты на азиатском отборочном турнире в китайском Тайане. Таким образом, Казахстан на Олимпиаде-2024 в этом виде спорта представят Самирхон Абабакиров и Батырхан Толеугали.

Самирхон Абабакиров (20 лет) - до 58 кг

Казахстанский таеквондист Самирхон Абабакиров: Пресс-служба НОК РК

20-летний спортсмен выступает на взрослом уровне с 2022 года и уже дважды успел принять участие в чемпионате мира. На данный момент самый значимый результат в карьере - пятое место на мировом первенстве.

"У меня новый вызов - участие в парижской Олимпиаде. Моя главная задача – защитить честь нашей страны. Я работаю только для этого", - сказал Абабакиров в интервью Olympic.kz.

Спортсмен выступит на Олимпийских играх 7 августа на арене легендарного дворца "Grand Palais". Первым соперником на французском даянге станет третий номер мирового рейтинга и действующий олимпийский чемпион итальянец Витто Деллаквила.

Батырхан Толеугали (18 лет) - до 80 кг

Батырхан Толеугали. Фото: Пресс-служба Министерства туризма и спорта Республики Казахстан

Толеугали является самым молодым спортсменом в олимпийской сборной Казахстана. За день до старта Игр в Париже ему исполнилось 18 лет. Квалифицировался на Олимпиаду он и вовсе в 17-летнем возрасте. По словам генерального секретаря федерации Олжаса Бесбаева, привлечение молодежи на отборочные соревнования было одной из основных стратегий организации. Необходимо было омолодить состав команды.

О спортсмене мало что известно. Как рассказал Бесбаев в интервью Olympic.kz, Толеугали специально держат "в тени", чтобы на Играх в Париже он смог максимально удивить своих оппонентов. Так, на предолимпийском турнире, который прошел во Франции, казахстанец показал хороший результат.

"В финале того турнира Батырхан встретился с двукратным чемпионом мира Алессио Симоне. Первый раунд он проиграл со счетом 3:4, а второй завершился 0:0. Итальянский спортсмен приехал специально проверить нашего Батырхана. Потому что о казахстанце мало информации, нет видео его поединков. Толеугали не выложился на полную в этой встрече. Тактических приемов мы тоже не показали.

Тренеры старались не раскрывать все тайны. Как уже упоминалось выше, мы держим это в секрете и тени. Соревнования во Франции вселили в нашего спортсмена значительную уверенность. Он понял, что можно победить чемпионов мира", - рассказал Бесбаев.

Самый молодой спортсмен выступит на Олимпийских играх 9 августа. Соперником казахстанца по первому кругу станет представитель Республики Мали Исмаэль Кулибали.

Оба казахстанских таеквондиста уже прибыли в Олимпийскую деревню и даже успели встретиться со звездой мирового тенниса сербом Новаком Джоковичем, который стал победителем Игр в Париже.

Таеквондо на Олимпиадах

Как гласит сайт Olympics.com, соревнования по таеквондо вошли в олимпийскую программу на Играх-2000 в Сиднее.

Цель спортсмена в таеквондо заключается в том, чтобы наносить удары ногами и руками в туловище или в голову соперника. Визитной карточкой этого боевого искусства является сочетание ударов ногами и руками в быстрой последовательности. Каждый поединок в таеквондо состоит из трех раундов по две минуты (с минутой перерыва между раундами).

В случае ничейного счета по истечении трех раундов назначается дополнительное время до первого технического действия – любой заработанный в этой ситуации балл считается "золотым" и приносит спортсмену победу.

Казахстанские таеквондисты на Олимпиадах

На данный момент у Казахстана имеется одна бронзовая олимпийская медаль в таеквондо. Ее стране на Олимпиаде в Пекине в 2008 году принес Арман Чилманов в весовой категории до 80 килограммов. На данный момент бронзовый призер Игр-2008 является вице-президентом Казахстанской федерации таеквондо по спортивным вопросам.

С молодым составом спортсменов на нынешних Олимпийских играх в Париже у Казахстана есть все шансы пополнить копилку сборной заветными медалями в этом виде спорта. Ведь на мировой арене уже давно за нашей страной закрепилось звание одной из ведущих держав в единоборствах. Таким образом, Батырхан Толеугали и Самирхон Абабакиров могут стать первыми, кто принесет олимпийские медали высшей пробы в таеквондо.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.