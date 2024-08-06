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Казахстанский борец Демеу Жадраев вышел в финал Олимпиады-2024

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Казахстанский борец Демеу Жадраев
Демеу Жадраев. Фото: Турар Казангапов / Национальный олимпийский комитет РК

Представитель сборной Казахстана по греко-римской борьбе Демеу Жадраев одержал победу в полуфинале Олимпиады-2024 и обеспечил себе медаль, передает корреспондент NUR.KZ.

На этой стадии в весовой категории до 77 килограммов спортсмен встретился с азербайджанцем Сананом Сулеймановым — двукратным серебряным призером чемпионата мира.

В первом периоде Жадраев набрал шесть баллов и обеспечил себе комфортное преимущество. Во второй половине схватки Сулейманов отыграл одно очко. Итоговый счет — 6:1 в пользу вице-чемпиона мира из Казахстана.

В финале Жадраев поборется за золото с японцем Нао Кусакой. Это противостояние пройдет в рамках соревновательного блока, который стартует 7 августа в 21:15 по казахстанскому времени.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2145397-kazahstanskiy-borec-demeu-zhadraev-vyshel-v-final-olimpiady-2024/

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