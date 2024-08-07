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Казахстанский каноист Сергей Емельянов выступит в четвертьфинале Олимпиады в Париже

Опубликовано:

Казахстанские каноисты Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров
Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров. Фото: Владислав Семенов / Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанский спортсмен Сергей Емельянов выступил в квалификационном раунде летних Олимпийских игр – 2024 в мужских каноэ среди одиночек на 1000 метров, сообщает корреспондент NUR.KZ.

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Казахстанский каноист занял четвертое место в своем заезде. Он добрался до финиша с результатом 4 минуты 5,31 секунды.

Это позволило Емельянову квалифицироваться в четвертьфинальную стадию олимпийского турнира в столице Франции. Напомним, что атлеты, занявшие место топ-2 своего заезда, автоматически выходят в полуфинал.

Поскольку Емельянов расположился на четвертом месте, он представит страну на стадии 1/4 финала. Ранее в четвертьфинал заезда на байдарках на аналогичную дистанцию прошел казахстанский спортсмен Бекарыс Раматулла.

На момент публикации в активе команды Казахстана имеется пять медалей в четырех видах спорта.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2145817-kazahstanskiy-kanoist-sergey-emelyanov-vystupit-v-chetvertfinale-olimpiady-v-parizhe/

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