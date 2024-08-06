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Казахстанские борцы Султангали и Сыздыков лишились шансов на бронзу Олимпиады-2024

Опубликовано:

Казахстанский борец Айдос Султангали
Айдос Султангали. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанцы Айдос Султангали и Алимхан Сыздыков не попали в утешительный раунд турнира по греко-римской борьбе в рамках Олимпиады-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее оба спортсмена потерпели поражения на турнире. Султангали уступил кыргызстанцу Жоламану Шаршенбекову в 1/8 финала весовой категории до 60 килограммов. Сыздыков на этой стадии в весе до 130 килограммов одержал победу, но затем проиграл азербайджанцу Сабаху Шариати.

Казахстанцы могли квалифицироваться в утешительный турнир, через который дается шанс побороться за бронзу. Это произошло бы при выходе Шаршенбекова и Шариати в финал. Однако обидчики Султангали и Сыздыкова уступили на стадии полуфинала.

Шаршенбеков потерпел поражение от японца Кэнитиро Фумиты, Шариати — от кубинца Михаина Лопеса Нуньеса. Таким образом, кыргызстанец и азербайджанец поборются за бронзу с победителями утешительного раунда.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2144905-kazahstanskie-borcy-sultangali-i-syzdykov-lishilis-shansov-na-bronzu-olimpiady-2024/

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