Казахстанский борец Айдос Султангали уступил двукратному чемпиону мира из Кыргызстана на Олимпиаде

Представитель национальной сборной Казахстана по греко-римской борьбе Айдос Султангали с поражения стартовал на Олимпийских играх — 2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Свежая публикация по теме: Казахстанский борец Алимхан Сыздыков уступил олимпийскому призеру в четвертьфинале Игр-2024

Соперником двукратного бронзового призера ЧМ из Казахстана в схватке 1/8 финала весовой категории до 60 килограммов был двукратный чемпион мира и победитель Азиады-2022 Жоламан Шаршенбеков из Кыргызстана.

Противостояние началось с мощной атаки Султангали, за которую он получил два балла, но после видеопросмотра судьи зафиксировали нарушение, из-за чего счет обнулился. Затем борьба перешла на канвас, и Шаршенбеков взял балл, а Султангали за защиту набрал два очка. В следующем отрезке спортсмены продолжали обмениваться атаками. Итоговый счет - 3:6, поражение Султангали.

Казахстанский борец сможет выступить в утешительном раунде, если Шаршенбеков выйдет в финал олимпийских соревнований. В таком случае у Султангали будет шанс на бронзу.

Ранее в четвертьфинал Олимпиады-2024 пробился другой казахстанский борец греко-римского стиля Алимхан Сыздыков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.