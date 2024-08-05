Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанский борец Алимхан Сыздыков уступил олимпийскому призеру в четвертьфинале Игр-2024

Опубликовано:

Казахстанский борец Алимхан Сыздыков
Алимхан Сыздыков. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Представитель национальной сборной Казахстана по греко-римской борьбе Алимхан Сыздыков потерпел поражение во второй схватке на Олимпийских играх — 2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанца по четвертьфиналу был бронзовый призер Олимпиады-2016 азербайджанец Сабах Шариати.

После первого периода преимущество в один балл заработал оппонент Сыздыкова. Во втором отрезке борьба в партере продолжилась, и азербайджанец набрал еще одно очко. На последних секундах казахстанец получил предупреждение, что принесло его сопернику еще два балла. Итоговый счет - 4:0 в пользу Шариати.

Сыздыков может выступить в утешительном раунде, если азербайджанец выйдет в финальное противостояние. В таком случае у казахстанца появится шанс на бронзу.

Напомним, в первом круге Алимхан Сыздыков победил румынского борца Алина Алексука-Чурариу.

Ранее на стадии 1/8 финала потерпел поражение бронзовый призер чемпионата мира, еще один борец греко-римского стиля из Казахстана Айдос Султангали.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2144850-kazahstanskiy-borec-alimhan-syzdykov-ustupil-v-chetvertfinale-olimpiady-2024/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie