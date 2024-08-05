Казахстанский борец Алимхан Сыздыков уступил олимпийскому призеру в четвертьфинале Игр-2024

Представитель национальной сборной Казахстана по греко-римской борьбе Алимхан Сыздыков потерпел поражение во второй схватке на Олимпийских играх — 2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанца по четвертьфиналу был бронзовый призер Олимпиады-2016 азербайджанец Сабах Шариати.

После первого периода преимущество в один балл заработал оппонент Сыздыкова. Во втором отрезке борьба в партере продолжилась, и азербайджанец набрал еще одно очко. На последних секундах казахстанец получил предупреждение, что принесло его сопернику еще два балла. Итоговый счет - 4:0 в пользу Шариати.

Сыздыков может выступить в утешительном раунде, если азербайджанец выйдет в финальное противостояние. В таком случае у казахстанца появится шанс на бронзу.

Напомним, в первом круге Алимхан Сыздыков победил румынского борца Алина Алексука-Чурариу.

Ранее на стадии 1/8 финала потерпел поражение бронзовый призер чемпионата мира, еще один борец греко-римского стиля из Казахстана Айдос Султангали.

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