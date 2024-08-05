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Первый казахстанский борец греко-римского стиля вышел в четвертьфинал Олимпиады-2024

Опубликовано:

Казахстанский борец Алимхан Сыздыков
Алимхан Сыздыков. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Представитель национальной сборной Казахстана по греко-римской борьбе Алимхан Сыздыков одержал победу в первой схватке на Олимпийских играх в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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Соперником Сыздыкова, который является чемпионом Азии и бронзовым призером Азиады-2022, на стадии 1/8 финала в весовой категории до 130 килограммов был бронзовый медалист чемпионата мира — 2022 Алин Алексук-Чурариу из Румынии.

Схватка была упорной, но казахстанский спортсмен первым заработал балл за результативность. Затем румынский борец сравнял счет, но во втором периоде он получил предупреждение за нарушение правил, что принесло Сыздыкову два очка. Итоговый счет противостояния - 3:1 в пользу казахстанца.

Таким образом, Сыздыков вышел в четвертьфинал олимпийских соревнований по греко-римской борьбе.

Следующим на ковер арены на Марсовом поле выйдет еще один представитель сборной Казахстана в греко-римском стиле Айдос Султангали.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2144806-kazahstanskiy-borec-greko-rimskogo-stilya-vyshel-v-chetvertfinal-olimpiady-2024/

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