Спортсменка дважды за день превзошла свой мировой рекорд на Олимпиаде-2024

Лидер сборной Польши по спортивному скалолазанию Александра Мирослав установила новый мировой рекорд на Олимпиаде-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

В понедельник состоялась квалификация среди женщин в дисциплине "скорость", где требуется максимально быстро забраться на вершину вертикальной трассы.

Мирослав в первой попытке показала время 6,06 секунды. Она побила собственный мировой рекорд (6,24), который установила в сентябре прошлого года. Примечательно, что во второй попытке 30-летняя полька также превзошла это достижение (6,21).

Таким образом, Мирослав показала лучший результат в квалификации и в первом раунде парных гонок на выбывание встретилась с южноафриканкой Анией Холдер, которая стала последней на предварительной стадии. Полька победила соперницу (6,10 против 9,36) и вышла в четвертьфинал.

Плей-офф в скалолазании на скорость продолжится 7 августа. На этот день назначены все оставшиеся стадии, в том числе финал.

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