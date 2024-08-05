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Спортсменку из Бельгии госпитализировали после заплыва в Сене

Опубликовано:

Клэр Мишель
Клэр Мишель. Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Бельгийскую спортсменку госпитализировали с кишечной палочкой после заплыва в Сене - несколько дней она находится в больнице после соревнований по триатлону.

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Клэр Мишель была госпитализирована с кишечной палочкой, пишет РИА Спорт со ссылкой на бельгийское издание Nieuwsblad.

Заплыв состоялся еще 31 июля. Мишель в итоговом протоколе заняла 38-ю позицию.

По информации издания, уже больше 4 дней она находится в медучреждении.

Кроме того, по этой причине сборная Бельгии по триатлону отказалась от участия в смешанной эстафете.

Ранее мы сообщали о том, что единственная представительница Казахстана в триатлоне на Олимпиаде-2024 Екатерина Шабалина снялась по ходу соревнований. Она сошла с дистанции на втором из семи кругов велосипедного этапа (40 километров) и не приняла участие в беговом сегменте длительностью 10 километров.

Позже выяснились неприятные подробности. Как оказалось казахстанскую триатлонистку стошнило после заплыва в Сене. Екатерина рассказала, что получила удар по голове во время водной части гонки, от этого наглоталась воды из реки, а после ей стало плохо.

В похожей ситуации оказался канадский триатлонист Тайлер Миславчук. Канадские СМИ сообщали, что после финиша Миславчук выглядел плохо. Журналисты не знают точно, что послужило причиной - истощение от физически тяжелого спорта или содержимое воды. Сообщается, что его вырвало 10 раз.

В интервью известному спортивному журналисту Ариэлю Хельвани спортсмен рассказал, что такое случается, но не часто. По словам спортсмена, он выложился во время гонки и наглотался воды, а после почувствовал себя нехорошо.

Стоит отметить, что соревнования по триатлону переносились из-за плохого качества воды в Сене.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2144526-sportsmenku-iz-belgii-gospitalizirovali-posle-zaplyva-v-sene/

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