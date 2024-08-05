Казахстанский стрелок сделал предложение руки и сердца на Олимпийских играх

Казахстанский стрелок Константин Малиновский сделал предложение Арине Алтуховой на Олимпиаде - это случилось в день рождения олимпийца, передает NUR.KZ со ссылкой на Дирекцию развития спорта.

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Константин сделал предложение в городе Шатору, расположенном в 300 километрах от Парижа, где сейчас лучшие стрелки мира соревнуются за медали.

Отношения алматинских спортсменов, начавшиеся три с половиной года назад, вышли на новый уровень, отметили в дирекции развития спорта.

"Впервые защищавший честь страны на Олимпиаде Константин Малиновский в день своего рождения сделал предложение своей возлюбленной Арине Алтуховой. Конечно, Арина была сильно удивлена, но, не заставив долго ждать, сказала самое важное "да" в своей жизни", - говорится в сообщении.

Как признался сам спортсмен, он хотел сделать предложение своей возлюбленной на Олимпийских играх.

"После окончания наших соревнований мы гуляли по городу. Когда мы были в парке, я не могла поверить своим глазам, увидев Константина на колене с кольцом. Это будет момент, который я запомню навсегда... Сейчас я счастлива", - сказала Арина Алтухова.

Отметим, на днях стало известно о том, что представительницы женской команды по пулевой стрельбе Александра Ле и Арина Алтухова не смогли преодолеть квалификацию по стрельбе из малокалиберной винтовки с дистанции 50 метров из трех положений.

Ле в позиции с колена набрала 195 очков, лежа – 198, стоя – 194. Итоговый балл – 587. Таким образом, казахстанка заняла 10-е место в квалификации. Для попадания в финал ей не хватило двух очков.

Результат Алтуховой выглядит следующим образом: 195, 200, 191. Итоговый – 586. Атлетка расположилась на 13-м месте в зачете.

До этого представители Казахстана в пулевой стрельбе Ислам Сатпаев и Константин Малиновский не прошли этап квалификации на летних Олимпийских играх.