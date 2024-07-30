Казахстанский дзюдоист Абылайхан Жубаназар проиграл в первой схватке на Олимпиаде-2024

Представитель сборной Казахстана по дзюдо Абылайхан Жубаназар после первой схватки завершил личное выступление на Олимпиаде-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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Соперником спортсмена по 1/16 финала в весовой категории до 81 килограмма выступил венгр Аттила Унгвари — двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы.

Для выявление победителя потребовалось дополнительное время. "Золотой балл" благодаря вадза-ари заработал Унгвари, который пробился в 1/8 финала. На следующей стадии венгр поборется с бельгийцем Маттиасом Кассе — чемпионом мира и бронзовым призером прошлой Олимпиады в Токио.

Жубаназар вылетел из индивидуального турнира на своих дебютных Играх. 3 августа он примет участие в смешанных командных соревнованиях в составе сборной Казахстана.

Напомним, ранее представители республики выиграли две медали в дзюдо. Золото взял Елдос Сметов, бронзу — Гусман Кыргызбаев.

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