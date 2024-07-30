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"Не разделяем наших спортсменов": Жулдыз Абдукаримова обратилась к сборной Казахстана на Олимпиаде-2024

Опубликовано:

Жулдыз Абдукаримова
Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Актриса Жулдыз Абдукаримова опубликовала в соцсети пост, посвященный Олимпийским играм в Париже - жена Кайрата Нуртаса порассуждала о единстве народа и поддержала спортсменов, передает NUR.KZ.

Отметив успешный старт на Олимпиаде для казахстанской сборной, Абдукаримова подчеркнула, что за соревнованиями следят все - от мала до велика.

"Да, я не спортсменка. Но Игры смотрят все - от шестилетнего ребенка до пожилого старика. Почему? Потому что конкуренция очень серьезная. Сколько пота было пролито для того, чтобы получить право поехать на Олимпиаду. Там нет случайных людей - в этом и прозрачность. Президент заявил, что ценности Олимпийских игр выходят за рамки простых спортивных достижений. Я полностью с ним согласна", - подчеркнула актриса.

По мнению Жулдыз, такие мероприятия по-настоящему объединяют народ.

"Мне, как обычному зрителю, маме, гражданке Казахстана, пришла в голову такая мысль. Вы заметили, что никто из нас не разделяет наших спортсменов по национальности, религии и языку? Нам не важно, какую одежду они носят, что они едят и пьют. Нам важно, что это - казахстанские спортсмены. Их труд ценнее всего остального. Одна миссия, один флаг, честь одной страны. Вот оно - единство", - отметила Абдукаримова.

В заключение супруга Кайрата Нуртаса поддержала как медалистов, так и тех, кто остался без наград.

"С большой гордостью поздравляю наших спортсменов-победителей. И я вдвойне благодарна тем спортсменам, кому не хватило толики удачи и чуть-чуть опыта. Потому что вы – гордость для нас и пример для молодежи", - написала актриса.

Недавно Жулдыз Абдукаримова покрасовалась в мини-нарядах в Испании.

Ранее свою поддержку казахстанским спортсменам на Олимпиаде-2024 выразила также и певица Ерке Есмахан.

Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2141742-ne-razdelyaem-nashih-sportsmenov-zhuldyz-abdukarimova-obratilas-k-sbornoy-kazahstana-na-olimpiade-2024/

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