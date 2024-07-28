Гусмана Кыргызбаева наградили бронзовой медалью Олимпиады

В Париже состоялась церемония награждения по итогам олимпийского турнира по дзюдо в весовой категории до 66 килограммов, передает корреспондент NUR.KZ.

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Бронзовую награду в этой дисциплине выиграл казахстанец Гусман Кыргызбаев. Его медаль стала единственной для национальной команды за 28 июля.

На пьедестале Кыргызбаев расположился вместе с еще тремя спортсменами. Золото в этой весовой категории выиграл японец Хифуми Абэ. Он же стал чемпионом в данном дивизионе на прошлой Олимпиаде в Токио.

31-летний Кыргызбаев в Париже дебютировал на олимпийской арене. При этом по окончании турнира казахстанец заявил, что Игры-2024 станут последними в его карьере.

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