Олимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 30 июля

В четвертый день Олимпийских игр в Париже выступят 7 атлетов из Казахстана. NUR.KZ представляет вашему вниманию полное расписание выступлений отечественных спортсменов во вторник.

Тайминг представлен по времени Астаны.

12:00. Стендовая стрельба. Трап, квалификация, день 1 (женщины)

Мария Дмитриенко.

13:00. Дзюдо. 1/16 финала (мужчины/женщины)

Абулхаир Жубаназар – Аттила Унгвари (Венгрия). До 81 кг.

Эсмигуль Куюлова – Лубьяна Пиовесана (Австрия). До 63 кг. Схватки за медали начнутся в 19:00.

14:15. Плавание. 100 м фристайл, квалификация (мужчины)

Адильбек Мусин.

19:18. Бокс. 1/8 финала (мужчины)

Нурбек Оралбай – Каллум Питерс (Австралия). До 80 кг

20:45. Стрельба из лука. Одиночки, 1/32 финала (мужчины)

Ильфат Абдуллин.

23:00. Бокс. 1/8 финала (мужчины)

Сакен Бибосынов – Самет Гумус (Турция). До 51 кг.

Далее представлено расписание соревнований за медали, в которых Казахстан не примет участие:

11:00. Триатлон. Личный зачет (мужчины)

12:30. Стрельба. Пневматический пистолет 10м (микст)

16:30. Настольный теннис. Матч за бронзу (микст)

17:30. Настольный теннис. Финал (микст)

18:30. Стендовая стрельба. Трап, финал (мужчины)

21:15. Спортивная гимнастика. Командный финал (женщины)

22:00. Регби-7. Матч за бронзу (женщины)

22:30. Фехтование. Командная шпага, финалы (женщины)

22:45. Регби-7. Финал (женщины)

23:56. Плавание. 100м на спине, финал (женщины)

00:02. Плавание. 800м вольным стилем, финал (мужчины)

01:01. Плавание. Эстафета 4x200м вольным стилем, финал (м)

05:12. Серфинг. Поединок за бронзу (мужчины)

05:53. Серфинг. Поединок за бронзу (женщины)

06:34. Серфинг. Финал (мужчины)

07:15. Серфинг. Финал (женщины).

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