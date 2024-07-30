Олимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 30 июля

В четвертый день Олимпийских игр в Париже выступят 7 атлетов из Казахстана. NUR.KZ представляет вашему вниманию полное расписание выступлений отечественных спортсменов во вторник.
Тайминг представлен по времени Астаны.
12:00. Стендовая стрельба. Трап, квалификация, день 1 (женщины)
Мария Дмитриенко.
13:00. Дзюдо. 1/16 финала (мужчины/женщины)
Абулхаир Жубаназар – Аттила Унгвари (Венгрия). До 81 кг.
Эсмигуль Куюлова – Лубьяна Пиовесана (Австрия). До 63 кг. Схватки за медали начнутся в 19:00.
14:15. Плавание. 100 м фристайл, квалификация (мужчины)
Адильбек Мусин.
19:18. Бокс. 1/8 финала (мужчины)
Нурбек Оралбай – Каллум Питерс (Австралия). До 80 кг
20:45. Стрельба из лука. Одиночки, 1/32 финала (мужчины)
Ильфат Абдуллин.
23:00. Бокс. 1/8 финала (мужчины)
Сакен Бибосынов – Самет Гумус (Турция). До 51 кг.
Далее представлено расписание соревнований за медали, в которых Казахстан не примет участие:
11:00. Триатлон. Личный зачет (мужчины)
12:30. Стрельба. Пневматический пистолет 10м (микст)
16:30. Настольный теннис. Матч за бронзу (микст)
17:30. Настольный теннис. Финал (микст)
18:30. Стендовая стрельба. Трап, финал (мужчины)
21:15. Спортивная гимнастика. Командный финал (женщины)
22:00. Регби-7. Матч за бронзу (женщины)
22:30. Фехтование. Командная шпага, финалы (женщины)
22:45. Регби-7. Финал (женщины)
23:56. Плавание. 100м на спине, финал (женщины)
00:02. Плавание. 800м вольным стилем, финал (мужчины)
01:01. Плавание. Эстафета 4x200м вольным стилем, финал (м)
05:12. Серфинг. Поединок за бронзу (мужчины)
05:53. Серфинг. Поединок за бронзу (женщины)
06:34. Серфинг. Финал (мужчины)
07:15. Серфинг. Финал (женщины).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2141583-olimpiada-2024-raspisanie-vystupleniy-kazahstancev-na-30-iyulya/