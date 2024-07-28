Сборная США по баскетболу одержала первую победу на Олимпиаде-2024

На Олимпийских играх в Париже прошел первый матч самой титулованной сборной по баскетболу США в рамках отборочного этапа группы С, передает корреспондент NUR.KZ.

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Американские баскетболисты на французском паркете проводили матч ...команды Сербии. Игра состоялась в рамках отбора квартета C, где также сыграют сборные Пуэрто-Рико и Южного Судана.

Встреча на арене "Пьер-Моруа" завершилась уверенной победой действующих олимпийских чемпионом американцев со счетом 110:84.

Напомним, за олимпийскую сборную США впервые с 2012 года на Играх выступает именитая звезда НБА Леброн Джеймс. Также дебютом отметился, другой знаменитый баскетболист Стефан Карри.

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