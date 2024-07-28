Казахстанский призер Олимпиады-2024 не попал в финал индивидуального турнира

Представители мужской сборной Казахстана выбыли из борьбы за медали в личном турнире по пулевой стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров на Олимпиаде-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

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Квалификация в этой дисциплине состоялась в воскресенье. В отборочном этапе приняли участие 49 спортсменов. В финал пробились лучшие восемь.

Казахстанец Ислам Сатпаев набрал 628 очков и занял 21-е место. Таким образом, он сможет побороться за вторую медаль на Олимпиаде-2024. Ранее спортсмен выиграл бронзу в смешанном дуэте с Александрой Ле в аналогичной дисциплине.

Еще один представитель Казахстана Константин Малиновский набрал 626,6 балла и показал 32-й результат.

Напомним, ранее в воскресенье в женском турнире Ле успешно прошла квалификацию и пробилась в финал.

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