Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев победил двукратного олимпийского призера в Париже-2024

Представитель сборной Казахстана по дзюдо Гусман Кыргызбаев одержал вторую победу и вышел в четвертьфинал на Олимпиаде-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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Спортсмен выступает в весовой категории до 66 килограммов. В Париже он стартовал с победы в 1/16 финала.

На следующей стадии соперником Кыргызбаева стал Ан Ба Ул из Южной Кореи — двукратный олимпийский призер в этом дивизионе.

Казахстанец одержал победу со счетом 1:0 благодаря вадза-ари, то есть второй по результативности оценке в дзюдо.

За выход в полуфинал Кыргызбаев поборется с французом Валидом Хяром — бронзовым призером чемпионатов мира и Европы 2023 года в весе до 66 килограммов.

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