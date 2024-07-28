Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев победил двукратного олимпийского призера в Париже-2024

Представитель сборной Казахстана по дзюдо Гусман Кыргызбаев одержал вторую победу и вышел в четвертьфинал на Олимпиаде-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсмен выступает в весовой категории до 66 килограммов. В Париже он стартовал с победы в 1/16 финала.
На следующей стадии соперником Кыргызбаева стал Ан Ба Ул из Южной Кореи — двукратный олимпийский призер в этом дивизионе.
Казахстанец одержал победу со счетом 1:0 благодаря вадза-ари, то есть второй по результативности оценке в дзюдо.
За выход в полуфинал Кыргызбаев поборется с французом Валидом Хяром — бронзовым призером чемпионатов мира и Европы 2023 года в весе до 66 килограммов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140909-kazahstanskiy-dzyudoist-gusman-kyrgyzbaev-pobedil-dvukratnogo-olimpiyskogo-prizera-v-parizhe-2024/