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Александра Ле попала в индивидуальный финал после бронзы Олимпиады-2024

Опубликовано:

Казахстанская девушка-стрелок Александра Ле
Александра Ле. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанка Александра Ле квалифицировалась в финал личного турнира по пулевой стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров на Олимпиаде-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

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В индивидуальных соревнованиях приняли участие 43 спортсменки. Восемь сильнейших по итогам квалификации попали в финал этой дисциплины.

Среди них оказалась и Ле. Она набрала 631,4 балла и заняла шестое место в рамках отборочного этапа. Другая казахстанка Арина Алтухова с результатом 627,7 балла расположилась на 17-й строчке.

Таким образом, 20-летняя Ле поборется за свою вторую медаль Олимпиады-2024. В субботу она выиграла бронзу в смешанном дуэте с Исламом Сатпаевым.

Финал в индивидуальном женском турнире по стрельбе из пневматической винтовки начнется 29 июля в 12:30 по казахстанскому времени.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140873-aleksandra-le-popala-v-individualnyy-final-posle-bronzy-olimpiady-2024/

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