Казахстанский боксер Айбек Оралбай разгромил соперника на Олимпиаде-2024

Представитель сборной Казахстана по боксу Айбек Оралбай с победы стартовал на летней Олимпиаде-2024, которую принимает Париж, передает корреспондент NUR.KZ.
Турнир в весовой категории до 92 килограммов начался с 1/8 финала. Соперником Оралбая на этой стадии стал нигериец Олайтан Адам Олаоре — действующий победитель Африканских игр и трехкратный чемпион Африки, получивший пятый номер посева.
Оба боксера действовали в левосторонней стойке. На последней минуте стартового раунда Оралбай отправил оппонента в нокдаун. Во втором отрезке с Олаоре сняли один балл за удар головой.
В итоге бой продлился все три раунда. Оралбай одержал разгромную победу единогласным решением судей (счет у всех арбитров — 30-26).
В четвертьфинале казахстанец встретится либо с азербайджанцем Лореном Альфонсо Домингесом, либо с кубинцем Хулио Сесаром ла Крусом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2140905-kazahstanskiy-bokser-aybek-oralbay-razgromil-sopernika-na-olimpiade-2024/