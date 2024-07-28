Казахстан стартовал с победы в настольном теннисе

Единственный представитель Казахстана в настольном теннисе на летних Олимпийских играх - 2024 в Париже Кирилл Герасименко одержал победу в стартовом матче на турнире, сообщает корреспондент NUR.KZ.

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В рамках стадии 1/32 финала олимпийского турнира казахстанец провел стартовую игру против представителя Чили Николаса Бургоса.

Герасименко одержал победу в четырех партиях с общим счетом 11:4, 11:5, 12:10, 11:6 по ходу игры. В следующем раунде представитель Казахстана встретится с победителем пары между португальским спортсменом Тьягу Аполонией и немцем Даном Цю.

Напомним, что Олимпийские игры-2024 официально стартовали 26 июля и завершатся 11 августа.

На данный момент Казахстан имеет в своем активе бронзовую и золотую медали.

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