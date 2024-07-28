Сборная Франции стала чемпионом домашней Олимпиады

Сборная Франции по регби-7 завоевала золотые медали на летних Олимпийских играх-2024, которые проходят в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт МОК.

В финале хозяева турнира сыграли со сборной Фиджи.

Ко второй минуте французы уступали по баллам со счетом 0:7, однако далее команда взяла реванш и уже к шестой минуте сравняла очки. По итогу заключительная игра олимпийского турнира завершилась победой Франции с общим счетом 28:7.

Таким образом, регбисты, представляющие Фиджи стали серебряными призерами Олимпиады в Париже, а бронзовые медали завоевали спортсмены из Южной Африки, одержавшие победу над Австралией со счетом 26:19.

Летние Олимпийские игры в Париже официально стартовали 26 июля и завершатся 11 августа.

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