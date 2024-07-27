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Чемпион Азии из Казахстана не смог пробиться в финал Олимпиады-2024 в стрельбе из пистолета

Опубликовано:

Казахстанский стрелок Никита Чирюкин
Никита Чирюкин. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанец Никита Чирюкин выбыл из борьбы за медали в индивидуальном турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпиаде-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу в этой дисциплине прошла квалификация. В ней приняли участие 33 спорстмена.

Чирюкин набрал 575 очков и показал 15-й результат. В финал квалифицировались обладатели восьми лучших показателей.

Таким образом, 22-летний казахстанец не сможет претендовать на медаль в этой дисциплине. В дальнейшем он выступит на Олимпиаде-2024 в стрельбе из скоростного пистолета с 25 метров.

Игры в Париже стали для Чирюкина дебютными в карьере. Ранее он становился победителем чемпионата Азии и бронзовым призером Азиады.

Напомним, ранее казахстанские стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаев выиграли первую медаль на Олимпиаде-2024.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140536-chempion-azii-iz-kazahstana-ne-smog-probitsya-v-final-olimpiady-2024-v-strelbe-iz-pistoleta/

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