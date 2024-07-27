Абиба Абужакынова за 19 секунд выиграла вторую схватку на Олимпиаде-2024

Лидер женской сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова одержала вторую победу на Олимпиаде-2024 и вышла в четвертьфинал, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперницей спортсменки по 1/8 финала в весовой категории до 48 килограммов стала представительница Китайского Тайбэя Чен-Хао Лин.
Схватка продолжалась 19 секунд. Абужакынова быстро смогла оформить иппон и одержать досрочную победу.
Таким образом, казахстанка пробилась в четвертьфинал олимпийского турнира. На следующей стадии она встретится с испанкой Лаурой Мартинес Абелендо, которая выиграла бронзу на чемпионате Европы 2023 года.
Напомним, что параллельно Елдос Сметов дошел до полуфинала в весовой категории до 60 килограммов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140561-kazahstanskaya-dzyudoistka-abiba-abuzhakynova-vyigrala-vtoruyu-shvatku-na-olimpiade-2024/