Казахстан на Олимпиаде-2024: смогут ли наши спортсмены завоевать первое золото в пулевой стрельбе?

27 июля состоится первый полноценный соревновательный день летней Олимпиады-2024, свои выступления начнут представители сборной Казахстана по пулевой стрельбе. NUR.KZ продолжает цикл материалов об отечественных спортсменах на Играх в Париже.
Всего в соревнованиях по пулевой стрельбе примут участие 340 спортсменов: 170 женщин и столько же мужчин. Это на 20 человек меньше, чем было на Играх в Токио.
Казахстан будет представлен шестью спортсменами, состав команды выглядит следующим образом: Никита Чирюкин, Александра Ле, Ислам Сатпаев, Константин Малиновский, Арина Алтухова и Ирина Юнусметова. Все эти атлеты дебютируют на Олимпийских играх. Суммарно им предстоит побороться за 10 комплектов медалей.
На Олимпиаду стрелки отбирались через квалификационные турниры, однако они также должны быть включены в квалификационный олимпийский рейтинг и иметь в своем активе как минимум одно очко. Места в топе мирового рейтинга также обеспечивают спортсменам квалификацию на турнир.
Казахстан имеет в своем активе три олимпийских медали в пулевой стрельбе. Дважды бронзовым призером на Играх в Барселоне (1992) и Атланте (1996) становился Владимир Вохмянин. Наивысшим достижением является серебро Сергея Беляева на ОИ-1996.
Отметим, что первым казахстанцем во всех видах спорта, который завоевал лицензию на Олимпиаду в Париже, стал стрелок Ислам Сатпаев. С него и начинается персональное представление национальной команды по пулевой стрельбе.
Ислам Сатпаев (25 лет)
Единственный представитель казахстанской сборной, которому удалось квалифицироваться на Олимпиаду благодаря успешному выступлению на чемпионате мира. 20 августа прошлого года стрелок занял четвертое место на мировом первенстве в Баку (Азербайджан), что обеспечило стране первую квоту для участия в Олимпиаде в Париже. Также Сатпаев на ЧМ отметился новым рекордом Казахстана по результативности – 632,7 очка.
Он выступит в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров.
"Я впервые буду принимать участие в Олимпийских играх. Я очень счастлив. Сегодня мы делаем все возможное, чтобы хорошо подготовиться к летним Играм. В этот вид спорта меня привел одноклассник. Мне понравилось. И теперь вот исполнил одну из мечт - попасть на Олимпиаду. Игры приближаются. Я рад представлять нашу страну на таком большом соревновании", - цитирует Сатпаева пресс-служба НОК РК.
Ирина Юнусметова (22 года)
Ирина Юнусметова квалифицировалась на Игры в Париже за счет своего положения в мировом олимпийском рейтинге. На протяжении всех рейтинговых турниров Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) спортсменка занимала лидирующую позицию, что позволило ей завоевать единственную именную квоту и представить страну в стрельбе из пистолета с дистанции 10 метров.
Константин Малиновский (24 года)
Стрелок завоевал путевку на азиатском первенстве в Чханвоне (Южная Корея), где занял пятое место. Малиновский будет бороться за медали в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех позиций. Он становился победителем и призером чемпионата Азии, попадал на пьедестал Кубка мира.
Арина Алтухова (20 лет)
Как и Малиновский, заняла пятое место на турнире в Южной Корее и также представит страну в стрельбе из винтовки из трех позиций с дистанции 50 метров. Главное достижение Алтуховой на взрослом уровне — победа на чемпионате Азии. По юниорам она выигрывала серебро мирового первенства.
Никита Чирюкин (22 года)
Обладатель золотой медали чемпионата мира среди юниоров выступит на парижской Олимпиаде в категории "скорострельный пистолет" (дистанция 25 метров). Чирюкин стал победителем квалификационного турнира в Индонезии, набрав 584 очка. Также он выигрывал чемпионат Азии, брал бронзу на последней Азиаде.
Александра Ле (20 лет)
Самая юная представительница национальной команды завоевала лицензию на чемпионате Азии по пулевой стрельбе в Джакарте, где ей удалось расположиться на седьмом месте. Ле станет второй казахстанкой, которая выступит в стрельбе из пневматической винтовки из трех позиций.
"Когда я пришла в этот спорт, начинала мечтать об участии в Олимпиаде и достижении своего наилучшего результата. Это моя цель, и я верю в нее. Я знаю, что если показать себя в полную силу, там и будут победы. Единственная, на кого я стараюсь ровняться, – на своего тренера. Это главный тренер нашей команды – Ольга Вячеславовна Довгун. Я очень сильно хотела оказаться в национальной команде, чтобы поработать с ней", – рассказывала Ле Казахстанской федерации спортивной стрельбы.
Пулевая стрельба на Олимпиаде-2024
Олимпийские соревнования по пулевой стрельбе станут одной из немногих дисциплин, которые будут проходить за пределами Парижа. Турнир пройдет в спортивном комплексе в городе Шатору.
Важно не путать пулевую стрельбу со стендовой. Во второй категории будет разыграно еще пять комплектов медалей. Мы отдельно представим казахстанских спортсменов, которые выступят в Париже в стендовой стрельбе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2138931-kazahstan-na-olimpiade-2024-smogut-li-nashi-sportsmeny-zavoevat-pervoe-zoloto-v-pulevoy-strelbe/