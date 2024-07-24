Казахстан на Олимпиаде-2024: смогут ли наши спортсмены завоевать первое золото в пулевой стрельбе?

27 июля состоится первый полноценный соревновательный день летней Олимпиады-2024, свои выступления начнут представители сборной Казахстана по пулевой стрельбе. NUR.KZ продолжает цикл материалов об отечественных спортсменах на Играх в Париже.

Свежая публикация по теме: МОК утвердил место проведения зимней Олимпиады-2030

Всего в соревнованиях по пулевой стрельбе примут участие 340 спортсменов: 170 женщин и столько же мужчин. Это на 20 человек меньше, чем было на Играх в Токио.

Казахстан будет представлен шестью спортсменами, состав команды выглядит следующим образом: Никита Чирюкин, Александра Ле, Ислам Сатпаев, Константин Малиновский, Арина Алтухова и Ирина Юнусметова. Все эти атлеты дебютируют на Олимпийских играх. Суммарно им предстоит побороться за 10 комплектов медалей.

На Олимпиаду стрелки отбирались через квалификационные турниры, однако они также должны быть включены в квалификационный олимпийский рейтинг и иметь в своем активе как минимум одно очко. Места в топе мирового рейтинга также обеспечивают спортсменам квалификацию на турнир.

Казахстан имеет в своем активе три олимпийских медали в пулевой стрельбе. Дважды бронзовым призером на Играх в Барселоне (1992) и Атланте (1996) становился Владимир Вохмянин. Наивысшим достижением является серебро Сергея Беляева на ОИ-1996.

Отметим, что первым казахстанцем во всех видах спорта, который завоевал лицензию на Олимпиаду в Париже, стал стрелок Ислам Сатпаев. С него и начинается персональное представление национальной команды по пулевой стрельбе.

Ислам Сатпаев (25 лет)

Ислам Сатпаев. Фото: instagram.com/qaz_olympics

Единственный представитель казахстанской сборной, которому удалось квалифицироваться на Олимпиаду благодаря успешному выступлению на чемпионате мира. 20 августа прошлого года стрелок занял четвертое место на мировом первенстве в Баку (Азербайджан), что обеспечило стране первую квоту для участия в Олимпиаде в Париже. Также Сатпаев на ЧМ отметился новым рекордом Казахстана по результативности – 632,7 очка.

Он выступит в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров.

"Я впервые буду принимать участие в Олимпийских играх. Я очень счастлив. Сегодня мы делаем все возможное, чтобы хорошо подготовиться к летним Играм. В этот вид спорта меня привел одноклассник. Мне понравилось. И теперь вот исполнил одну из мечт - попасть на Олимпиаду. Игры приближаются. Я рад представлять нашу страну на таком большом соревновании", - цитирует Сатпаева пресс-служба НОК РК.

Ирина Юнусметова (22 года)

Ирина Юнусметова. Фото: Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Ирина Юнусметова квалифицировалась на Игры в Париже за счет своего положения в мировом олимпийском рейтинге. На протяжении всех рейтинговых турниров Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) спортсменка занимала лидирующую позицию, что позволило ей завоевать единственную именную квоту и представить страну в стрельбе из пистолета с дистанции 10 метров.

Константин Малиновский (24 года)

Константин Малиновский: Сали Сабиров/НОК РК

Стрелок завоевал путевку на азиатском первенстве в Чханвоне (Южная Корея), где занял пятое место. Малиновский будет бороться за медали в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех позиций. Он становился победителем и призером чемпионата Азии, попадал на пьедестал Кубка мира.

Арина Алтухова (20 лет)

Арина Алтухова. Фото: Пресс-служба Федерации

Как и Малиновский, заняла пятое место на турнире в Южной Корее и также представит страну в стрельбе из винтовки из трех позиций с дистанции 50 метров. Главное достижение Алтуховой на взрослом уровне — победа на чемпионате Азии. По юниорам она выигрывала серебро мирового первенства.

Никита Чирюкин (22 года)

Никита Чирюкин: Jiang Qiming/China News Service/VCG via Getty Images

Обладатель золотой медали чемпионата мира среди юниоров выступит на парижской Олимпиаде в категории "скорострельный пистолет" (дистанция 25 метров). Чирюкин стал победителем квалификационного турнира в Индонезии, набрав 584 очка. Также он выигрывал чемпионат Азии, брал бронзу на последней Азиаде.

Александра Ле (20 лет)

Александра Ле: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Самая юная представительница национальной команды завоевала лицензию на чемпионате Азии по пулевой стрельбе в Джакарте, где ей удалось расположиться на седьмом месте. Ле станет второй казахстанкой, которая выступит в стрельбе из пневматической винтовки из трех позиций.

"Когда я пришла в этот спорт, начинала мечтать об участии в Олимпиаде и достижении своего наилучшего результата. Это моя цель, и я верю в нее. Я знаю, что если показать себя в полную силу, там и будут победы. Единственная, на кого я стараюсь ровняться, – на своего тренера. Это главный тренер нашей команды – Ольга Вячеславовна Довгун. Я очень сильно хотела оказаться в национальной команде, чтобы поработать с ней", – рассказывала Ле Казахстанской федерации спортивной стрельбы.

Пулевая стрельба на Олимпиаде-2024

Олимпийские соревнования по пулевой стрельбе станут одной из немногих дисциплин, которые будут проходить за пределами Парижа. Турнир пройдет в спортивном комплексе в городе Шатору.

Важно не путать пулевую стрельбу со стендовой. Во второй категории будет разыграно еще пять комплектов медалей. Мы отдельно представим казахстанских спортсменов, которые выступят в Париже в стендовой стрельбе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.