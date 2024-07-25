Головкин и Маржикпаев встретились с казахстанскими олимпийцами в Париже

Глава Национального олимпийского комитета РК Геннадий Головкин и министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев встретились с казахстанцами на Олимпиаде-2024, передает NUR.KZ.

Свежая публикация по теме: Казахстанские боксеры узнали первых соперников на Олимпиаде-2024

Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

Маржикпаев и Головкин посетили Олимпийскую деревню в Париже, где встретились со спортсменами, которые уже прибыли на Игры-2024. Сообщается, что делегация ознакомилась с условиями проживания атлетов.

Во время встречи с казахстанскими олимпийцами Маржикпаев и Головкин "пожелали им удачи и успешного выступления в предстоящих соревнованиях".

Напомним, первые представители республики уже стартовали на Олимпиаде-2024. В четверг выступление начали казахстанские лучники.

Церемония открытия Игр запланирована на 26 июля. Она начнется в 22:30 по казахстанскому времени. NUR.KZ рассказывал, где можно посмотреть прямую трансляцию этого мероприятия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.