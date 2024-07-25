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Головкин и Маржикпаев встретились с казахстанскими олимпийцами в Париже

Опубликовано:

Ермек Маржикпаев и Геннадий Головкин в Олимпийской деревне в Париже
Ермек Маржикпаев и Геннадий Головкин в Олимпийской деревне. Фото: Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Глава Национального олимпийского комитета РК Геннадий Головкин и министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев встретились с казахстанцами на Олимпиаде-2024, передает NUR.KZ.

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Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

Маржикпаев и Головкин посетили Олимпийскую деревню в Париже, где встретились со спортсменами, которые уже прибыли на Игры-2024. Сообщается, что делегация ознакомилась с условиями проживания атлетов.

Во время встречи с казахстанскими олимпийцами Маржикпаев и Головкин "пожелали им удачи и успешного выступления в предстоящих соревнованиях".

Напомним, первые представители республики уже стартовали на Олимпиаде-2024. В четверг выступление начали казахстанские лучники.

Церемония открытия Игр запланирована на 26 июля. Она начнется в 22:30 по казахстанскому времени. NUR.KZ рассказывал, где можно посмотреть прямую трансляцию этого мероприятия.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2139924-golovkin-i-marzhikpaev-vstretilis-s-kazahstanskimi-olimpiycami-v-parizhe/

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