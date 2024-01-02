От Олимпиады и Евро до боя Усика и Фьюри: главные спортивные события 2024 года

Новый 2024 год будет наполнен яркими соревнованиями, вызывающими интерес болельщиков по всему миру. NUR.KZ рассказывает о ключевых спортивных событиях ближайших месяцев, которые уже анонсированы.

Летние Олимпийские игры

Безусловно, главный спортивный турнир года. Прошлая летняя Олимпиада состоялась в Токио в 2021-м, потому что из-за пандемии коронавируса была перенесена на год. Таким образом, нынешний олимпийский цикл для спортсменов был сокращен до трех лет.

Предстоящие соревнования примет Париж с 26 июля по 11 августа. Ожидается, что из-за активного использования уже существовавшей инфраструктуры эта Олимпиада станет самой дешевой среди летних в XXI веке. Затраты на Игры-2024 не должны превысить 5 млрд евро.

Эмблема Олимпиады-2024: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

На Олимпиаде в Париже будет разыграно 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. В программе Игр дебютирует брейк-данс. При этом на прошлой Олимпиаде в Токио разыгрывалось 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Сборная Казахстана тогда с восемью бронзовыми медалями заняла 83-е место в общекомандном зачете.

Также столица Франции примет летние Паралимпийские игры 2024 года. Соревнования пройдут с 28 августа по 8 сентября. Участники разыграют 549 комплектов медалей в 22 видах спорта — тех же, которые были представлены в Токио. На прошлой Паралимпиаде сборная Казахстана с одной золотой, тремя серебряными и одной бронзовой наградами разделила 52-е место в общем зачете с Финляндией.

Чемпионат Европы по футболу

Незадолго до Олимпиады состоится турнир, который резонно считать главным за год в футболе. Чемпионат Европы пройдет в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля.

Кубок чемпионата Европы по футболу: Kristian Skeie - UEFA/Getty Images

На данный момент известна 21 команда, которая примет участие в соревнованиях. Еще три путевки остаются вакантными — их разыграют в стыковых матчах в марте. На одну из них претендует сборная Казахстана, ранее никогда не пробивавшаяся в финальную стадию чемпионата Европы.

Финал Лиги чемпионов УЕФА

Главный еврокубковый турнир среди футбольных клубов проводится ежегодно, но в 2024 году он в последний раз организуется по привычной схеме. С нового сезона вступит в силу формат, при котором на групповой стадии 36 команд будут играть по швейцарской системе.

Не всем болельщикам реформа приходится по душе, тем интереснее будет наблюдать за развязкой привычной Лиги чемпионов. Финал турнира пройдет 1 июня на лондонском стадионе "Уэмбли", после чего все внимание футбольной общественности сосредоточится на Евро-2024.

Кубок Лиги чемпионов УЕФА. Фото: VALERY HACHE/AFP via Getty Images

Зимние юношеские Олимпийские игры

Крупнейшее зимнее мультиспортивное событие года с 19 января по 2 февраля примет южнокорейский Канвондо. Это четвертый такой турнир в истории и первый, который пройдет в Азии. Участники разыграют 81 комплект медалей в семи видах спорта. На прошлых зимних юношеских Олимпийских играх, которые в 2020 году приняла швейцарская Лозанна, казахстанские атлеты не выиграли ни одной награды.

Чемпионат мира по хоккею

Весной традиционно состоится главный турнир хоккейных сборных. Чемпионат мира с 10 по 26 мая примут чешские города Прага и Острава. В соревнованиях будут участвовать 16 команд. Сборная Казахстана станет единственным представителем Азии на турнире. В прошлом году команда под руководством Галыма Мамбеталиева заняла 11-е место.

Бой Тайсон Фьюри — Александр Усик

Нечасто конкретные поединки попадают в топ наиболее ожидаемых спортивных событий года, но это тот самый случай. Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе, который именуют "королевским", уже официально назначен на 17 февраля и вызывает огромный резонанс.

Тайсон Фьюри и Александр Усик (слева направо): Justin Setterfield / Getty Images

Тайсон Фьюри и Александр Усик встретятся на ринге в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии. Британец на данный момент владеет поясом WBC, украинец — титулами WBA (Super), WBO, IBF, IBO и The Ring.

Турниры Большого шлема

Главных соревнований в мире тенниса четыре, и проводятся они каждый год, но не всегда на повестке стоит эпохальный рекорд. В минувшем сезоне Новак Джокович довел число своих побед на турнирах Большого шлема до 24. Еще один триумф — и серб станет самым титулованным теннисистом в истории мэйджоров. Пока он повторил рекорд Маргарет Корт, причем австралийка 13 турниров выиграла до Открытой эры, когда на эти соревнования допускали только любителей.

Чемпионат мира по футзалу

Одно из главных спортивных событий второй половины года. Казахстанским болельщикам оно будет вдвойне интересно, ведь национальная сборная по футзалу уверенно квалифицировалась на чемпионат мира. Теперь в узбекистанском Ташкенте команда попробует превзойти лучший результат в своей истории (четвертое место), показанный на прошлом турнире в 2021 году. Чемпионат мира состоится с 14 сентября по 6 октября, всего в нем примут участие 24 сборные.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.