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Сборная Казахстана добилась уникального достижения в отборе на чемпионат мира

Опубликовано:

Сборная Казахстана по футзалу. Командное фото
Сборная Казахстана по футзалу: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Мужская сборная Казахстана по футзалу стала единственной командой, которая выиграла все матчи в элитном раунде квалификации на чемпионат мира 2024 года в зоне УЕФА, передает NUR.KZ.

В ночь на четверг казахстанцы на выезде одержали победу со счетом 2:0 над Румынией в последнем туре. Благодаря этому успеху команда набрала максимальные 18 очков.

Только сборная Казахстана добилась стопроцентного результата в элитном раунде зоны УЕФА. Никто из остальных команд не набрал более 16 очков (Франция и Испания).

Победа в группе позволила сборной Казахстана напрямую выйти на чемпионат мира по футзалу. Турнир пройдет с 14 сентября по 6 октября 2024 года в Ташкенте — столице Узбекистана. На прошлом мировом первенстве казахстанцы показали свой лучший результат в истории, заняв четвертое место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2051789-sbornaya-kazahstana-dobilas-unikalnogo-dostizheniya-v-otbore-na-chempionat-mira/

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