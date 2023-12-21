Сборная Казахстана добилась уникального достижения в отборе на чемпионат мира

Мужская сборная Казахстана по футзалу стала единственной командой, которая выиграла все матчи в элитном раунде квалификации на чемпионат мира 2024 года в зоне УЕФА, передает NUR.KZ.

В ночь на четверг казахстанцы на выезде одержали победу со счетом 2:0 над Румынией в последнем туре. Благодаря этому успеху команда набрала максимальные 18 очков.

Только сборная Казахстана добилась стопроцентного результата в элитном раунде зоны УЕФА. Никто из остальных команд не набрал более 16 очков (Франция и Испания).

Победа в группе позволила сборной Казахстана напрямую выйти на чемпионат мира по футзалу. Турнир пройдет с 14 сентября по 6 октября 2024 года в Ташкенте — столице Узбекистана. На прошлом мировом первенстве казахстанцы показали свой лучший результат в истории, заняв четвертое место.

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