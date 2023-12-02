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Сборная Казахстана узнала соперников по группе в случае выхода на Евро-2024

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Сборная Казахстана по футболу
Сборная Казахстана по футболу. Фото: Казахстанская федерация футбола

Определились все три соперника, с которыми сборная Казахстана по футболу сыграет в одной группе при попадании на чемпионат Европы 2024 года, передает NUR.KZ.

Жеребьевка групповой стадии Евро-2024 состоялась в Гамбурге в субботу. Победители трех стыковых мини-турниров, в одном из которых сыграет сборная Казахстана, находились в четвертой корзине.

Для получения путевки на чемпионат Европы команде Магомеда Адиева нужно в полуфинале плей-офф победить Грецию, а в финале — Грузию или Люксембург. Если сборной Казахстана это удастся, то она сыграет на Евро-2024 в группе F с командами Турции, Португалии и Чехии.

Полные результаты жеребьевки выглядят так:

Группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария;

Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания;

Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия;

Группа D: Польша / Уэльс / Финляндия / Эстония, Нидерланды, Австрия, Франция;

Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Израиль / Босния и Герцеговина / Украина / Исландия;

Группа F: Турция, Грузия / Греция / Казахстан / Люксембург, Португалия, Чехия.

Полуфиналы стыковых мини-турниров пройдут 21 марта, финалы — 26 марта. Чемпионат Европы с 14 июня по 14 июля следующего года примет Германия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2048808-sbornaya-kazahstana-uznala-sopernikov-po-gruppe-v-sluchae-vyhoda-na-evro-2024/

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