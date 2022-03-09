Сколько получит Герлиц за первую для Казахстана медаль Паралимпиады-2022

Александр Герлиц. Фото: Паралимпийский комитет Республики Казахстан

Накануне казахстанский спортсмен Александр Герлиц завоевал для Казахстана первую медаль Паралимпиады-2022 - Герлиц стал третьим в биатлонной гонке. Какие призовые ждут паралимпийца за награду, узнал Sports.kz.

Эта медаль стала первой для страны во всем олимпийском и паралимпийском цикле Игр в Пекине 2022 года. Напомним, на Олимпиаде казахстанская сборная осталась без наград.

Как пишет издание, за бронзовую медаль Герлиц получит призовые в размере 75 тысяч долларов США, то есть почти 38 миллионов тенге.

Отметим, за золотую олимпийскую медаль казахстанским спортсменам полагается 250 тыс. долларов, за серебряную - 150 тыс. долларов.

Ранее с победой Александра Герлица поздравил президент страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1959765-skolko-poluchit-kazahstanets-za-pervuyu-medal-paralimpiady-v-pekine/