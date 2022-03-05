Казахстанец Александр Герлиц стал восьмым на Паралимпиаде-2022

Александр Герлиц. Фото: Паралимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанские атлеты стартовали на зимних Паралимпийских играх-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

Парабиатлонист Александр Герлиц стал восьмым в мужском спринте (стоя), уступив победителю гонки украинцу Григорию Вовчинскому 2 минуты и 22 секунды.

В спринте для сидящих парабиатлонисты Сергей Усольцев (15 место) и Ербол Хамитов (16 место) не смогли попасть в ТОП-10. В их дисциплине чемпионом стал местный спортсмен Лю Цзысюй.

Напомним, что зимние Паралимпийские игры продлятся до 13 марта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1959495-kazahstanskiy-sportsmen-aleksandr-gerlits-stal-vosmym-na-paralimpiade-2022/