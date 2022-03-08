Казахстан находится на 17 месте в медальном зачете Паралимпиады-2022

Александр Герлиц. Фото: Паралимпийский комитет Республики Казахстан

Александр Герлиц принес Казахстану первую медаль на Паралимпийских играх-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

На соревнованиях по парабиатлону (средняя дистанция, стоя) Герлиц попал в тройку призеров. Второе место завоевал украинец Григорий Вовчинский, чемпионом же стал канадец Марк Арендз.

Тем самым Александр принес в копилку Казахстана первую медаль на Паралимпиаде-2022.

В общем зачете наша олимпийская сборная с одной бронзой расположилась на 17-й строчке.

Лидирует в общем зачете хозяйка Паралимпиады-2022 - Китайская Народная Республика (8 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых наград).

На втором месте Украина (6 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых наград). Тройку лидеров замыкает Канада - 5 золотых, 2 серебряных и 7 бронзовых наград.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1959734-kazahstan-nahoditsya-na-17-meste-v-medalnom-zachete-paralimpiady-2022/