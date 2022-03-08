Токаев поздравил Александра Герлица с первой для Казахстана медалью Паралимпиады

Александр Герлиц. Фото: olympic.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил биатлониста Александра Герлица, который завоевал первую для нашей страны медаль на Параолимпийских играх.

"На Паралимпийских играх в Пекине казахстанский биатлонист Александр Герлиц завоевал бронзовую медаль в гонке на 10 км. Это первая медаль Казахстана на Зимних Паралимпийских играх в Пекине. От всей души поздравляю Александра и желаю ему дальнейших спортивных достижений!" - написал в своем Twitter глава государства.

Как сообщили в НОК, спортсмен занял третье место в парабиатлоне. Александр Герлиц проявил себя на дистанции 10 километров (LW6).

Первым на финише был канадец Марк Аренц. Второе место осталось за украинцем Григорием Вовчинским.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1959724-tokaev-pozdravil-aleksandra-gerlitsa-s-pervoy-dlya-kazahstana-medalyu-paralimpiady/