"Спортсмены не могут получить доступ на каток. Это нонсенс": НОК на заявление Ажгалиева

Абзал Ажгалиев. Фото: Elsa/Staff/Getty Images

На онлайн-брифинге в СЦК генсекретарь НОК высказался касательно заявления казахстанского спортсмена шорт-трекиста Абзала Ажгалиева, который заявил, что у спортсменов в нашей стране нет площадок для тренировок, передает корреспондент NUR.KZ.

Генсекретарь НОК Андрей Крюков заявил, что Ажгалиев сказал правду – он привел в пример каток "Алау" в столице, который входит в десятку лучших в мире и имеет хороший лед.

Однако он не может быть использован для тренировки спортсменов, потому что его используют для платных массовых катаний астанчан.

"Если построили мы, "Алау", и он входит в десятку лучших в мире катков, и лед считается очень хорошим, и сам профессиональный каток, значит, его построили в первую очередь для конькобежцев.

Есть такие типы сооружений, которые, к сожалению, должны использоваться только по назначению. Лед, который готовят для них, должен быть их льдом.

Да, действительно, мы понимаем, рыночные условия. Нужно спортсооружениям давать возможности. Согласен. В этом и есть комплексный подход", – заявил Крюков.

По его словам, местным спортсменам приходится ехать в Уфу для тренировок.

"Вы все слышали Абзала (Ажгалиева – прим. ред.) заявление, он сказал правду. Все об этом знают, просто никто об этом не говорит публично. По сути, ребята тренируются в Уфе.

Понятно, что они должны выезжать, находиться в спортивном социуме, соревновательной практике, с лучшими, но давайте сделаем это здесь.

У нас есть шикарный каток, у нас есть команда. А по факту, у нас они не могут получить доступа к спортивным сооружениям. Это нонсенс", – добавил генсек НОК.

Отметим, что Ажгалиев занял четвертое место на Олимпиаде в Пекине.

Позже он написал открытое письмо в соцсетях, где рассказал, с какими проблемами сталкиваются атлеты зимних видов спорта в стране. Он посетовал на отсутствие площадок для тренировок и на то, что спортсмены начинают подготовку к Олимпиаде всего за 6 месяцев до начала игр.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1957529-sportsmeny-ne-mogut-poluchit-dostup-na-katok-eto-nonsens-nok-na-zayavlenie-azhgalieva/