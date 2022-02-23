По 15 млн тенге на участника потратил Казахстан для Олимпиады в Пекине

Сборная Казахстана на Олимпиаде. Фото: Maddie Meyer/Staff/Getty Images

На онлайн-брифинге в СЦК генсекретарь НОК озвучил суммы, потраченные Казахстаном на участие в Олимпиаде в Пекине и на подготовку спортсменов к ней, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам генсекратеря НОК Андрея Крюкова, затраты Казахстана на участие в Олимпиаде-2022 составили 248 млн тенге – 107 млн из них получила Air Astana за чартер.

На подготовку национальный сборных страны к Олимпиаде было потрачено 789 млн тенге. В подготовительных сборах участвовали 234 спортсмена и тренера.

Таким образом, по информации НОК, средние траты на одного участника составили 15 млн тенге.

Также Крюков рассказал, сколько тратится в течение года на конкретный вид спорта в Казахстане:

биатлон – 384 млн тенге;

горнолыжный спорт – 100 млн тенге;

конькобежный спорт – 400 млн тенге;

лыжные гонки – 363 млн тенге;

керлинг – 200 млн тенге;

прыжки на лыжах с трамплина – 198 млн тенге;

сноуборд – 14 млн тенге;

фигурное катание на коньках – 143 млн тенге;

фристайл могул – 562 млн тенге;

фристайл акробатика – 319 млн тенге;

хоккей с шайбой (мужчины и женщины) – 259 млн тенге;

шорт-трек – 392 млн тенге.

"Всего было потрачено на зимние виды спорта, предусматривалось бюджетное финансирование – 3,5 млрд тенге", - заявил Крюков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1957525-po-15-mln-tenge-na-uchastnika-potratil-kazahstan-dlya-olimpiady-v-pekine/