По 15 млн тенге на участника потратил Казахстан для Олимпиады в Пекине

На онлайн-брифинге в СЦК генсекретарь НОК озвучил суммы, потраченные Казахстаном на участие в Олимпиаде в Пекине и на подготовку спортсменов к ней, передает корреспондент NUR.KZ.
По словам генсекратеря НОК Андрея Крюкова, затраты Казахстана на участие в Олимпиаде-2022 составили 248 млн тенге – 107 млн из них получила Air Astana за чартер.
На подготовку национальный сборных страны к Олимпиаде было потрачено 789 млн тенге. В подготовительных сборах участвовали 234 спортсмена и тренера.
Таким образом, по информации НОК, средние траты на одного участника составили 15 млн тенге.
Также Крюков рассказал, сколько тратится в течение года на конкретный вид спорта в Казахстане:
- биатлон – 384 млн тенге;
- горнолыжный спорт – 100 млн тенге;
- конькобежный спорт – 400 млн тенге;
- лыжные гонки – 363 млн тенге;
- керлинг – 200 млн тенге;
- прыжки на лыжах с трамплина – 198 млн тенге;
- сноуборд – 14 млн тенге;
- фигурное катание на коньках – 143 млн тенге;
- фристайл могул – 562 млн тенге;
- фристайл акробатика – 319 млн тенге;
- хоккей с шайбой (мужчины и женщины) – 259 млн тенге;
- шорт-трек – 392 млн тенге.
"Всего было потрачено на зимние виды спорта, предусматривалось бюджетное финансирование – 3,5 млрд тенге", - заявил Крюков.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1957525-po-15-mln-tenge-na-uchastnika-potratil-kazahstan-dlya-olimpiady-v-pekine/