"Чтобы была медаль, надо сначала создать условия": Абзал Ажгалиев написал открытое письмо

Абзал Ажгалиев. Фото: instagram.com/abzal_azhgaliyev

Знаменосец олимпийской сборной Казахстана на ОИ-2022 шорт-трекист Абзал Ажгалиев обратился к болельщикам, передает NUR.KZ.

Показавший лучший результат среди казахстанцев (4 место) на Играх-2022 в Пекине Абзал Ажгалиев написал открытое письмо в соцсетях, где рассказал с какими проблемами сталкиваются атлеты зимних видов спорта в стране.

"Я хочу еще раз поблагодарить всех болельщиков, кто по-настоящему переживал за нас на Олимпийских играх.

И пока эта тема еще актуальна, хочу воспользоваться возможностью и рассказать на примере команды по шорт-треку, как мы выходим на лед самых престижных соревнований, не имея за плечами ничего из того, что имеют наши соперники, но боремся с ними наравне.

1. Лед. Ледовый дворец "Алау" единственный, который нам подходит для тренировок и который нам не дают, поэтому мы вынуждены ездить на сборы в Европу и Россию, чтобы набирать достаточного тренировочного времени.

В "Алау" отличные условия, быстрый лед, но созданный не для спортсменов своих национальных сборных. Нам нужно минимум по два часа утром и вечером, но дворец, переданный в частные руки, должен сам себя обеспечивать и поэтому приоритетом становятся деньги - у сборных таких денег нет. У нас там нет места в принципе, нет даже своей отдельной раздевалки, где мы могли бы элементарно оставить вещи во время тренировок.

Перед Олимпиадой у нас проходили сборы на льду "Алау", но тренировки нам нужны постоянно, а не только за полгода до Пекина.

Кстати, льда нет не только у главной сборной, но и у молодежи, у юниоров и детей. Это главная проблема нашего вида, да и всего зимнего спорта. Все спрашивают про медали, но у нас нет даже баз зимних видов спорта в стране, а болельщики не в курсе, что такие виды вообще существуют.

2. В каждом регионе построены ледовые дворцы, но ни один из них не подходит под шорт-трек, даже тот, что в Алматы. Разница в бортах, которые установлены вместо матов, и потому травмоопасны для нас. Но и в Алматы нам не дают лед по той же причине, что "Алау" - нет времени и денег.

3. Инвентарь нам закупают в том количестве, что положено по закону. Я бы назвал закуп инвентаря самой больной темой для спортсменов после льда. Вы помните историю с лучниками перед Токио? С такими историями каждый вид спорта сталкивается постоянно. Эту тему мы поднимаем постоянно, но что-то делать министерство или тем более управления спорта начинают только перед Олимпийскими играми.

Профессиональный спорт требует вложений, у нас спорт финансируется только минимально, базово, только государством. В нашем виде спорта очень важны велотренировки и потому необходимы велостанки, велосипеды, измерители мощности, гейч, которым мы смотрим свои коньки правильно ли поточены… Это тот минимум, что есть у всех стран, которые мы, кстати, побеждаем, и то, что нам всегда обещают, но не приобретают. Наш вид спорта цикличный, но внимание требует не раз в 4 года, а постоянно. Но каждый раз когда мы ждем инвентарь, его нам не могут приобрести или не могут приобрести вовремя, ссылаясь на процедуры госзакупок.

Международный спортивный календарь, где наша команда всегда стабильно завоевывает места, не останавливается только потому, что у нас нет оборудования. В итоге, наш механик закупает запчасти для коньков на свои деньги, нам приходится вкладываться самим в то, что "не положено" по приказу. Потому что выступать надо сейчас, а не когда пройдут все тендеры. Это повторяется каждый год.

4. Велосипед мне обещали в управлении спорта несколько раз, но его до сих пор нет, говорят, что слишком дорого, тогда я попросил хотя бы станок. Несколько раз обращался с просьбой помочь приобрести велосипед спонсорам, но никто не откликнулся.

У нас много говорят о развитии спорта, но подразумевают всегда только летние виды, зима не интересна никому. Хотелось бы, чтобы это изменилось не только для себя, а чтобы и молодежь видела, что если они будут заниматься, то у них есть будущее в этом виде спорта. Но сейчас я не могу такое сказать про зимние виды.

5. Вы знаете, в шорт-треке мало кто разбирается, и сейчас много пишут, что узнали об этом виде спорта только сейчас, смотря Олимпиаду. Но мы уже много лет выступаем на Кубках мира, входим в топ-10 стран, везде у нас выступают все олимпийские чемпионы, полный состав, и когда берем мы медали, у нас в стране в законе не предусмотрено призовые или надбавки на зарплату, такого регламента вообще нет.

Зарплаты спортсменов редко когда доходят до средней по Казахстану. Получается, выигрываем для страны, но не получаем даже небольшого внимания. У нас спонсорства, как в других странах нет, и мы только опираемся на государство. Правильно это или нет, не мне судить, но как можно спрашивать результаты, если спорт не нужен никому между Олимпиадами.

6. Я после Олимпиады в 2018 году получил травму, очень долго были проблемы со здоровьем, из-за этого отстраняли из сборной, и поэтому каждый раз я лечился за свой счет.

У нас для спортсменов, если получаешь травму, то ты никому не нужен, хотя травма в большом спорте - это не редкое явление, тем более в таких видах спорта, как наш. От этого становится страшно. Ты всю жизнь посвящаешь себя спорту, но остаешься в итоге один.

7. Сейчас Олимпиада закончилась, никто из нас не доволен результатом, хотя это для нашего молодого вида спорта - лучшие показатели за всю историю. И чтобы был виден прогресс на следующих Играх, надо готовиться уже сейчас. Соответствующая подготовка нужна уже сейчас, а не когда останется полгода до Олимпиады, как это обычно бывает.

У нас всегда по умолчанию уделяют внимание летним видам спорта, но требуют всегда с зимних так же, как с них, в том числе и болельщики.

Моя большая мечта - поднять флаг нашей страны на самых крупных соревнованиях, чтобы много детей во всех регионах выбирали спорт, потому что знали бы, что это труд, который уважают и что быть спортсменом в Казахстане - почетно. Сейчас если у тебя есть медаль - тебя любят и потом создают условия, но чтобы была медаль, надо сначала создать условия: начиная от базы, заканчивая временем для тренировок.

Вообще я хочу поблагодарить свою команду и наших тренеров, мы за это время многого добились, и мы будем дальше работать, чтобы добиваться больших результатов. И спасибо тем, кто с нами все время, поддерживает нас и переживает за наш спорт.

Всем спасибо большое за внимание, надеюсь меня услышат" - написал Абзал Ажгалиев на своей в Facebook.

Напомним, что на ОИ-2022 в Пекине сборная Казахстана в третий раз в истории осталась без олимпийских наград (ОИ-2002, ОИ-2006).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1957356-chtoby-byla-medal-nado-snachala-sozdat-usloviya-abzal-azhgaliev-napisal-otkrytoe-pismo/