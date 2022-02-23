"Четыре золота на двоих": фигуристка Щербакова выложила фото с Большуновым

Александр Большунов и Анна Щербакова. Фото: instagram.com/anna__shcherbakova_/

Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала фото с трехкратным олимпийским чемпионом в Пекине лыжником Александром Большуновым, передает NUR.KZ.

На фото спортсмены хвастаются золотыми наградами, завоеванными на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Напомним, что фигуристка Анна Щербакова в Пекине стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Она опередила свою соотечественницу Александру Трусову и японку Каори Сакамото.

Тогда как лыжник Александр Большунов на Играх-2022 выиграл три золота, одно серебро и одну бронзу. Ему покорились скиатлон, эстафета и масс-старт.

По прилету в Россию Анна Щербакова также успела посетить шоу "Вечерний Ургант".

Отметим, что Анне 17 лет. Она является чемпионкой мира 2021 года. Также Щербакова трижды выигрывала чемпионат России (2019, 2020, 2021).

Анна Щербакова - первая в истории фигуристка, исполнившая четверной лутц (прыжок) на соревнованиях под эгидой ISU (Международный союз конькобежцев).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1957434-chetyre-zolota-na-dvoih-figuristka-scherbakova-vylozhila-foto-s-bolshunovym/