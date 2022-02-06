Юлия Галышева заняла 11 место в женском могуле на ОИ-2022

Юлия Галышева. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанская могулистка Юлия Галышева не смогла пробиться в суперфинал на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

По итогам второго финала Юлия заняла 11 место, набрав 49.74 балла. Тем самым наша спортсменка не попала в суперфинал, куда пробились первые шесть мест.

Напомним, на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Юлия Галышева завоевала бронзовую медаль.

Ранее во второй квалификации на ОИ-2022 выступили казахстанки Аяулым Амренова, Анастасия Городко и Олеся Граур.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1954817-yuliya-galysheva-zanyala-11-mesto-v-zhenskom-mogule-na-oi-2022/