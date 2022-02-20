Лыжница Ангелина Шурыгина стала 42-й в масс-старте на Олимпиаде-2022

Ангелина Шурыга. Фото: instagram.com/alllinsan/

Казахстанские лыжницы выступили в масс-старте (30 км) на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

К сожалению, нашим спортсменкам не удалось побороться за медали.

Среди казахстанок выше всех расположилась Ангелина Шурыга - 42-е место. Надежда Степашкина финишировала 49-й, а Ирина Быкова - 54-й.

Чемпионом Олимпиады в лыжном марафоне стала норвежка Тереза Йохауг, преодолевшая дистанцию за 1 час, 24 минуты и 54 секунды.

Серебро завоевала представительница США Джессика Диггинс (1:26:37). Тройку лучших замкнула Кертту Нисканен из Финляндии (1:27:27).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956979-lyzhnitsa-angelina-shurygina-stala-42-y-v-mass-starte-na-olimpiade-2022/