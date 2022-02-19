Дмитрий Морозов: В масс-старте немного не повезло

Дмитрий Морозов. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский конькобежец Дмитрий Морозов прокомментировал свое выступление на Олимпийских играх-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

Сегодня в полуфинальном забеге в масс-старте Дмитрий занял 10-е место.

"В полуфинале удалось завоевать два очка, но чтобы пройти в финал нужно было получить минимум три. Сегодня немного не повезло, но масс-старт - это лотерея. Так что не сильно расстроен.

В принципе, вчера на дистанции 1000 м показал хороший результат. Если все это обобщить, то первыми олимпийскими играми в карьере доволен" - заявил Морозов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956930-dmitriy-morozov-v-mass-starte-nemnogo-ne-povezlo/