Конькобежец Морозов стал 17-м на дистанции 1000 метров на ОИ-2022

Дмитрий Морозов. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанские конькобежцы выступили на дистанции 1000 метров на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

К сожалению, Дмитрий Морозов и Денис Кузин не смогли побороться за медали.

Дмитрий с результатом 1:09.61 занял 17-е место. Денис же расположился на 23-й строчке, показав время 1:10.77.

Чемпионом же на дистанции 1000 метров стал нидерландец Томас Крол (1:07.92). Серебро завоевал представитель Канады Лоран Дюбрей (1:08.32). Тройку призеров замкнул Ховар Лорентсен (1:08.48) из Норвегии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956827-konkobezhets-morozov-stal-17-m-na-distantsii-1000-metrov-na-oi-2022/