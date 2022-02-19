Лыжник Евгений Величко: Это моя последняя Олимпиада

Евгений Величко. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский лыжник Евгений Величко прокомментировал свое выступление на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

Сегодня в лыжном марафоне Евгений занял 43-е место. По его словам, он чуть ли не впервые бегал в таких экстремальных условиях.

"Погода была тяжелая, сократили дистанцию. Олимпиада почти закончилась, осталось девочкам завтра масс-старт пробежать. Трасса сегодня была тяжелой, погода дала о себе знать: ветер, мороз. Не помню, чтобы когда-то бежал в таких погодных условиях.

Завершу ли я карьеру? Посмотрим. Надо дождаться весны, а там решу. Еще осталось этапы Кубка мира добегать, впереди чемпионат Казахстана есть. А уже дальше буду думать. Возможно, тренерскую карьеру начну. Но в целом да, это моя последняя Олимпиада" - заявил Евгений Величко.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956929-lyzhnik-evgeniy-velichko-eto-moya-poslednyaya-olimpiada/