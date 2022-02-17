Олимпиада-2022: 18 февраля на лед выйдут Кузин и Морозов

Дмитрий Морозов. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Вышло расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2022 в Пекине на 18 февраля, передает NUR.KZ.

Завтра наши атлеты будут соревноваться в конькобежном спорте.

Дениc Кузин и Дмитрий Морозов выступят на дистанции 1000 метров.

Отметим, что Морозов заменит на этой дистанции заболевшего Ивана Аржаникова.

Расписание выступлений казахстанских спортсменов на 18 февраля:

Конькобежный спорт

14:30 (по времени Нур-Султана). 1000 метров, мужчины

Денис Кузин, Дмитрий Морозов

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956646-olimpiada-2022-18-fevralya-na-led-vyydut-kuzin-i-morozov/