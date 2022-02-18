"Это был мой последний старт": Денис Кузин объявил о завершении карьеры

Денис Кузин. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский конькобежец Денис Кузин прокомментировал свое выступление на дистанции 1000 метров на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

Напомним, что на этой дистанции 33-летний спортсмен занял 23-е место. По словам Дениса, это был его последний старт.

“Никаких комментариев у меня нет. Единственное, я хотел бы извиниться перед всем народом Казахстана, перед всеми друзьями, знакомыми, перед теми, кто сегодня болел за меня и поддерживал.

Сказать честно, не знаю, что произошло на дистанции, почему показал такой результат. Нет оправданий. Знаю одно, что выступил очень плохо. Особенно для своего последнего старта в карьере. Были планы закончить карьеру на чемпионате мира по спринтерскому многоборью. Но, если судить по сегодняшнему бегу, это был мой последний старт.

Сложно говорить, что будет дальше. Необходимо закончить, смотреть на перспективы. Страшно. 23 года в спорте - мало что умеешь. Буду смотреть, что делать дальше" - приводит слова Кузина пресс-служба Olympic.kz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956831-eto-byl-moy-posledniy-start-denis-kuzin-obyavil-o-zavershenii-karery/