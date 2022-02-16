Знаменосец сборной Казахстана Абзал Ажгалиев оценил свое выступление на ОИ-2022 (фото)

Абзал Ажгалиев. Фото: instagram.com/abzal_azhgaliyev

Казахстанский шорт-трекист Абзал Ажгалиев стал четвертым на Олимпийских играх в Пекине. Спортсмен прокомментировал свое выступление и поблагодарил болельщиков за поддержку, передает NUR.KZ.

Знаменосец сборной Казахстана Абзал Ажгалиев прокомментировал свое выступление на Олимпиаде-2022 в Пекине, сообщает НОК.

"У меня была цель добраться до финала. На отборочных турнирах к Олимпиаде мне было очень тяжело, потому что в предыдущем сезоне я много пропустил по состоянию здоровья. Но несмотря на это я поднабрал форму к Играм и хотел порадовать казахстанский народ сегодня.

В Казахстане никто не знает о шорт-треке. Люди впервые видят этот вид спорта, только когда его показывают на Олимпиаде. К примеру, летников много показывают и их все знают.

Наша команда показывает хорошие результаты на этапах Кубка мира, мы входим в число лучших 10 команд мира. Но несмотря на это, шорт-трек молодой спорт в нашей стране и о нем никто практически не знает. Моя мечта, чтобы о нем знали все, любили и смотрели.

А еще, говорят же "зимний спорт - не для казахов", я хотел уничтожить этот стереотип. Мы тоже можем кататься на коньках, мы тоже можем выходить на мировую арену и составлять конкуренцию сильнейшим атлетам мира. Я хотел это доказать. Думаю, это мне удалось. Смог дойти до финала.

Вы сами видели, в четвертьфинальных и полуфинальных забегах вылетели двое Олимпийских чемпионов и рекордсменов. Это спорт. Он не предсказуем. Я сделал все, что мог, очень старался. Всем большое спасибо", - сказал казахстанец.

Следом спортсмен опубликовал серию новых снимков с Олимпиады-2022 на своей странице в Instagram.

"Выражаю огромную благодарность всем моим болельщикам. Считаю, что достойно защищал честь нашей страны, на все воля Всевышнего. Шорт-трек с детства был моим любимым видом спорта.

А главной моей мечтой было представлять нашу страну на Олимпийских играх и способствовать развитию шорт-трека. Буду продолжать трудиться, спасибо всем", - написал Абзал.

Публикация вызвала бурный резонанс среди подписчиков. Менее, чем за сутки, пост собрал сотни лайков и десятки комментариев.

"Вы и вся Ваша команда показывает отличные результаты. Только вперед", "Нага гордость", "Ракета", "Только вперед", "Лучший", "Спасибо тебе", "Молодец, Абзал",

"Благодаря тебе я полюбила шорт трек. Если твоя мама читает комментарии, хочу поблагодарить ее за такого сына. Мы гордимся тобой. Выше голову. Всегда поддержим тебя", - отреагировали болельщики.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму в поддержку Абзала Ажгалиева.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил спортсмена за проявленную волю и стремление к победе. Лидер Казахстана также выразил уверенность в том, что в будущем Абзал Ажгалиев добьется больших успехов и будет радовать наших соотечественников.

Как известно, в решающем забеге на 500 метров Абзал Ажгалиев занял четвертое место, показав время 40.88.

Чемпионом стал представитель Венгрии Шаоан Лю (40.33). Серебро завоевал россиянин Константин Ивлиев (40.45), тройку призеров замкнул канадец Стивен Дюбуа (40.68).

Отметим, что на этой дистанции в финале В выступил Денис Никиша, который занял итоговое седьмое место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1956312-znamenosets-sbornoy-kazahstana-abzal-azhgaliev-otsenil-svoe-vystuplenie-na-olimpiade-2022/